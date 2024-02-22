Орловская станция РЖД попала в лидеры по погрузке зерна

Такова статистика за январь.

Информацию сообщили в пресс-службе Московской железной дороги – филиале ОАО «РЖД».

В целом по филиалу в январе, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, объёмы погрузки зерна увеличились на 34%. Со станций отправлено около 400 тысяч тонн продукции.

Среди станций-лидеров есть и орловская Змиёвка. Здесь в вагоны загрузили 26,4 тысячи тонн зерна.

Также лидерами являются станции Курской области – Удобрительная (52,5 тысячи тонн), Кшень (37 тысяч), Отрешково (48,6 тысяч). Кроме того, отметилась и Липецкая область – со станции Измалково отгружено 27,5 тысяч тонн продукции.

ИА «Орелград»