Орловская станция РЖД попала в лидеры по погрузке зерна

22.2.2024 | 16:00 Новости, Экономика

Такова статистика за январь.

Фото: wiki.nashtransport.ru

Информацию сообщили в пресс-службе Московской железной дороги – филиале ОАО «РЖД».

В целом по филиалу в январе, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, объёмы погрузки зерна увеличились на 34%. Со станций отправлено около 400 тысяч тонн продукции.

Среди станций-лидеров есть и орловская Змиёвка. Здесь в вагоны загрузили 26,4 тысячи тонн зерна.

Также лидерами являются станции Курской области – Удобрительная (52,5 тысячи тонн), Кшень (37 тысяч), Отрешково (48,6 тысяч). Кроме того, отметилась и Липецкая область – со станции Измалково отгружено 27,5 тысяч тонн продукции.

ИА «Орелград»


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