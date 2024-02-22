В Орловской области создана Федерация гонок дронов

Первые соревнования состоятся в марте.

Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Новый вид спорта начал развивать в Орле на базе курсов, которые проходили в аэроклубе. Их проводит Виктор Гриненко. Он же выступил как инициатор создания федерации.

В основном, темой интересуются дети, но в организации рады и взрослым. Учащиеся осваивают дроны типа FPV.

Сейчас полёты проходят в закрытых помещениях. Спортзал, где проводятся тренировки, подходит только для полёта дронов «калибра» 75 миллиметров. Также пилоту требуются очки и пульт.

В конце марта в Орле пройдут первые в истории соревнования пилотов дронов. Также федерация готовит участников для всероссийских турниров. В частности, формируется команда для поездки на чемпионат «Пилоты будущего».

ИА «Орелград»