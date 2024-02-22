Рисунок семилетнего орловца выставят в Музее Победы в Москве

22.2.2024 | 15:31 Новости, Общество, СВО

Работу отобрали для всероссийского патриотического коллажа.

Фото: t.me/fond_ZO

Акция «Нарисуй защитника Отечества» прошла в 89 регионах страны. В ней принимали участие дети в возрасте от трёх до семнадцати лет. Организатором выступил всероссийский фонд «Защитник Отечества», который оказывает поддержку участникам СВО.

Большинство работ также оказались связаны со специальной военной операцией. Всего на конкурс поступило около 46 тысяч рисунков.

Экспертная комиссия отобрала 1409 из них. Их используют для всероссийского коллажа, который представят в экспозиции «Zаветам Vерны» в Музее Победы в Москве.

Как сообщается в соцсетях фонда, одна из выдающихся работ принадлежит семилетнему жителю Орловской области – Лорсу Коротенко. Мальчик нарисовал портрет своего дяди, который сейчас находится в зоне специальной военной операции.

«Я горжусь дядей Русланом и мечтаю быть таким же смелым и отважным. Уверен, что он вернётся и обязательно увидит свой портрет в Музее Победы», – высказался по этому поводу юный художник.

ИА «Орелград»


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