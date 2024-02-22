Орловскими бомбоубежищами займется спецкомиссия

Новый коллегиальный орган возглавил заместитель губернатора Владимир Ивановский.

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Ивановский распорядился о создании «Межведомственной комиссии по снятию с учета (изменению типа) защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в государственной собственности Орловской области или муниципальной собственности». Он сам и возглавил новый коллегиальный орган. Его заместителем в комиссии стал Александр Костин, начальник управления по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Орловской области.

Комиссия создана «в целях обеспечения надлежащего учета, содержания защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых, оптимизации количества защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) на территории Орловской области». Она будет оценивать готовности защитных сооружений к использованию по прямому назначению, за исключением сооружений, переданных в пользование организациям.

Интересно, что одной из задач комиссии будет рассмотрение документации на планируемое к снятию с учета или изменению типа защитного сооружения, в том числе для недопущения его преждевременного и неправомерного снятия с учета. Свои решения коллегиальный орган будет оформлять в виде актов. Также на комиссию возложена функция координатора, призванного обеспечить эффективное взаимодействие органов исполнительной власти областного уровня и органов местного самоуправления по вопросам оценки готовности ЗС ГО к использованию.

Кстати, в случае рассмотрения вопроса о снятии с учета или изменении типа защитного сооружения, находящегося в муниципальной собственности, в состав комиссии по согласованию входит глава соответствующего муниципального образования. Доклады о проведенной работе председатель комиссии будет направлять губернатору. Комиссия получила право заслушивать представителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по всем перечисленным выше вопросам. Решения будут приниматься простым большинством голосов присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

Снятие с учета ЗС ГО осуществляется исключительно по «Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», утвержденным приказом МЧС. Изменение типа возможно в нескольких случаях: при отсутствии или снижении категории территории или организации по гражданской обороне; при превышении количества ЗС ГО, необходимого для укрытия наибольшей работающей смены организаций. В данном случае региональная комиссия будет руководствоваться требованиями постановления правительства РФ «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».

ИА «Орелград»