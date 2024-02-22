Под Орлом чиновники нарушили закон о конкуренции

Нарушение было вскрыто в ходе проверки земельных торгов.

В действиях администрации Колпнянского района выявлены нарушения порядка организации и проведения торгов. Об этом сообщила пресс-служба Орловского УФАС России. Антимонопольное дело было возбуждено по заявлению гражданки, обратившей самое пристальное внимание на действия чиновников при проведении торгов по продаже земельных участков. Виды их разрешенного использования: «магазины» и «обеспечение сельскохозяйственного производства».

Однако антимонопольщики напомнили о том, что по общему правилу продажа находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков не допускается, за исключением некоторых случаев, предусмотренных действующим законодательством. В данном случае с молотка пустили участки, виды разрешенного использования которых предусматривают размещение объектов капитального строительства.

«Данные земельные участки, в соответствии с Земельным кодексом РФ, могут быть предметом аукционов только на право заключения договоров аренды, – пояснили в пресс-службе регионального антимонопольного органа. – Изучив представленные доказательства, Орловское УФАС России признало в действиях администрации Колпнянского района Орловской области нарушение части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции. Согласно ей, при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции»

Добавим, что в рамках рассмотрения антимонопольного дела специально созданная комиссия провела анализ торгов. Всего было проведено два аукциона, предметом закупочных процедур была продажа земельных участков, собственность на которые не разграничена. На участие в аукционах было подано 2 и 6 заявок соответственно. Однако, как установили антимонопольщики, принять участие в аукционах мог «неопределенный круг лиц, имеющий финансовую возможность и намеревавшихся принять участие в аукционах только на право заключения договора аренды, в случае проведения таких аукционов». Комиссия, проанализировав документы и материалы, имеющие в деле, и усмотрела в действиях администрации Колпнянского района Орловской области признаки нарушения Закона о защите конкуренции, выразившиеся в нарушении антимонопольных требований к торгам при организации и проведении аукционов по продаже земельных участков.

ИА «Орелград»