В Орле снизились смертность и рождаемость

Регион по-прежнему пребывает в процессе естественной убыли населения.

Демографическая ситуация в январе-ноябре 2023 года в Орловской области характеризовалась процессом естественной убыли населения. По подсчетам аналитиков Орелстата, за отчетный период времени число умерших орловцев превысило число родившихся в 2,3 раза. При этом наблюдается снижение и уровня смертности, и уровня рождаемости. Так, число родившихся в январе-ноябре 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года сократилось на 313 человек, или на 6,8 процента, и составило 4268 человек.

Количество умерших орловцев уменьшилось на 1229 человек, или на 10,9 процента относительно января-ноября 2022 года, и составило 9999 человек. Таким образом, естественная убыль населения Орловской области по итогам 11 месяцев предыдущего года составила 5731 человек, в то время как годом ранее этот печальный показатель составлял 6647 человек. Стоит также отметить, что в 2023 году было зарегистрировано 20 случаев смерти младенцев в возрасте до одного года, а за аналогичный период 2022 года было зафиксировано 33 таких случая.

Возможно, заметное снижение уровня смертности связано с тем, что еще в 2022 году на спад пошла пандемия новой коронавирусной инфекции, которая постепенно принимает характер сезонного заболевания. Так, по данным Управления Роспотребнадзора по Орловской области, в январе-ноябре 2023 года в регионе по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года заболеваемость COVID-19 снизилась в 8,2 раза. Что касается других болезней, то заболеваемость педикулезом снизилась на 35 процентов, сифилисом – на 33,7 процента, туберкулезом – на 12,8 процента.

Вместе с тем, число заболевших сальмонеллезными инфекциями превысило показатель годичной давности в 1,6 раза, острыми кишечными инфекциями – на 10,4 процента. Также в Орловской области за январь-ноябрь 2023 года было зарегистрировано 173 человека с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Стоит сказать и о том, что в прошлом году в регионе было выявлено 64 случая заболевания клещевым боррелиозом, в том числе четыре случая заболевания детей в возрасте до 17 лет.

ИА «Орелград»