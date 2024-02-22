Памятник в центре Орла лишился второго этажа

22.2.2024 | 9:08 Культура, Новости, Строительство

Началась реконструкция дома на Карачевской улице.

ИА “Орелград”

Здание №36 – объект культурного наследия регионального значения. «Дом жилой», XIX век. На информационном баннере указано, что «ремонт ведет» ООО СНРП «Реставрация», работы начали в конце января 2023 года, завершить планируют в декабре 2024 года.

Расселенные дома №30 и 36 регулярно горят. Памятники архитектуры, стали пристанищем бомжей и общественным туалетом. Летом 2018 года в доме №36 в подполье нашли спрятанный труп.

В мае 2019 года между управлением муниципального имущества и землепользования администрации Орла и ООО «Эйч Энд Ви» был заключен договор аренды дома №36 по улице Карачевской. Условно его отдали за 1 рубль на 49 лет. Арендатор обязан спасти памятник архитектуры от разрушения.

ИА “Орелград”

(На снимке ниже состояние дома летом 2023 года).

ИА “Орелград”

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