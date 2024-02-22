Спартак довёл орловских чиновников до суда

22.2.2024 | 12:34 Закон и порядок, Новости

Их привлекла к ответственности прокуратура.

Болховский райсуд. Фото: wikimapia.org

В Орловской области выявлены новые нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Как установил орган надзора, автомобильная дорога общего пользования местного значения, расположенная в городе Болхове по улице Спартак, не была внесена в реестр муниципального имущества.

«Техническая документация на данный объект не разрабатывалась, право муниципальной собственности не регистрировалось», – отметили в ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд с иском. Она потребовала признать бездействие районной администрации незаконным, разработать технический паспорт дороги, а также поставить её на кадастровый учёт.

Судом удовлетворил требования. Исполнение судебного решения поставлено на контроль.

Ранее стало известно, что «Зелёную рощу» оштрафовали на 800 тысяч.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования