Спартак довёл орловских чиновников до суда

Их привлекла к ответственности прокуратура.

В Орловской области выявлены новые нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Как установил орган надзора, автомобильная дорога общего пользования местного значения, расположенная в городе Болхове по улице Спартак, не была внесена в реестр муниципального имущества.

«Техническая документация на данный объект не разрабатывалась, право муниципальной собственности не регистрировалось», – отметили в ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд с иском. Она потребовала признать бездействие районной администрации незаконным, разработать технический паспорт дороги, а также поставить её на кадастровый учёт.

Судом удовлетворил требования. Исполнение судебного решения поставлено на контроль.

Ранее стало известно, что «Зелёную рощу» оштрафовали на 800 тысяч.

ИА «Орелград»