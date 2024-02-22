Спартак довёл орловских чиновников до суда

Их привлекла к ответственности прокуратура.
В Орловской области выявлены новые нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Как установил орган надзора, автомобильная дорога общего пользования местного значения, расположенная в городе Болхове по улице Спартак, не была внесена в реестр муниципального имущества.
«Техническая документация на данный объект не разрабатывалась, право муниципальной собственности не регистрировалось», – отметили в ведомстве.
Прокуратура обратилась в суд с иском. Она потребовала признать бездействие районной администрации незаконным, разработать технический паспорт дороги, а также поставить её на кадастровый учёт.
Судом удовлетворил требования. Исполнение судебного решения поставлено на контроль.
Ранее стало известно, что «Зелёную рощу» оштрафовали на 800 тысяч.
ИА «Орелград»