Преступность в Орловской области снова пошла на убыль

В регионе по-прежнему фиксируется сокращение числа зарегистрированных преступлений.

Управление МВД России по Орловской области представило данные о состоянии оперативной обстановки в регионе за январь 2024 года. Сообщается, что количество зарегистрированных преступлений в отчетном периоде времени уменьшилось на 3,1 процента. Причем снижение уровня регистрируемой преступности затронуло сразу 14 районов Орловской области. Наибольшее снижение отмечено в Верховском, Знаменском и Покровском районах, а в Корсаковском районе в январе вообще не было зарегистрированных правонарушений, подпадающих под действие Уголовного кодекса РФ.

«В структуре преступности 56 процентов приходится на преступления против собственности, 13 процентов составляют преступные посягательства против личности, 17,5 процента – преступления экономической и коррупционной направленности, 4 процента – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, – перечислено в отчете. – В истекшем месяце не совершено изнасилований, краж транспортных средств, в том числе автомобилей, меньше зарегистрировано убийств, грабежей и краж всех форм собственности».

Органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами в январе было раскрыто 267 преступлений, из которых 70 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Принятыми мерами оперативно-розыскного характера в отчетном периоде времени было задержано 14 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда. Также в январе на Орловщине было установлено местонахождение одного человека, который числился пропавшим без вести.

«В январе текущего года органами и подразделениями внутренних дел области реализован комплекс мероприятий по выполнению приоритетных задач в сфере обеспечения правопорядка, общественной безопасности, защиты личной и имущественной безопасности граждан, повышению эффективности профилактики преступности», – подчеркнуто в документе.

ИА «Орелград»