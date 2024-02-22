Орловцев пригласили на выставку денег

В областном центре стартовал необычный совместный проект.

В Орле в Музее писателей-орловцев начала работать выставка «Время и деньги», причем работать она будет до 7 апреля, ежедневно с 10 до 17 часов (выходной день – понедельник). Это совместный проект Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева, Государственного архива Орловской области и Музея орловского отделения Центрального банка России. «На фоне планшетной экспозиции Орловского отделения Центробанка уютно разместились экспонаты музея и документы архива, – сообщили по этому поводу в областном госархиве. – Камерная обстановка помещения позволяет ощутить дух времени, в котором происходили события».

В частности, на выставке представлены экспонаты, которые в основном относятся ко второй половине 19 века – началу 20 века. В тот период в Орле только начали действовать первые банки. Например, отделение Госбанка было открыто в 1865 году, Коммерческий банк был открыт в 1872 году. Организаторы отмечают, что первоначально Орловское отделение Госбанка располагалось на Садовой улице, которая сейчас носит имя Максима Горького. Для него было построено специальное здание.

«Оно находилось на том месте, где в наши дни размещается сквер перед зданием областной администрации, в районе памятника В.И. Ленину, – пояснили в Госархиве. – В 1926 году отделение Госбанка переместилось в здание, ранее принадлежавшее коммерческому банку, которое было построено в 1897-1899 гг. Это историческое здание сохранилось и в наши дни украшает центр Орла (ныне это улица Гостиная, 6)».

На выставке представлены и личные вещи писателей-орловцев, которые напрямую связаны с заявленной темой. Например, посетители смогут увидеть кису для хранения монет, которая принадлежала семье Тургеневых. Также в экспозиции представлен счет книжного магазина Ашера, выписанный на имя Ивана Тургенева, портмоне и купюра Маила Пришвина, квитанция, выписанная в московской гостинице «Лоскутной» Ивану Бунину, а также монеты и денежные купюры разных эпох.

«Документы Госархива разместились рядом с музейными реликвиями и информационно дополняют экспозицию, – говорят в учреждении. – Демонстрируются разнообразные по содержанию документы, например, формулярный список первого управляющего отделением Госбанка Н.И. Анненкова, документы из личных дел вкладчиков, план места для постройки здания Орловскому отделению Госбанка (1880) и др.».

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»