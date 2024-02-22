В Орле еще один банк поплатился за рекламу

Поводом для наказания послужила жалоба жителя Орловской области.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС, еще одна финансовая организация заплатила крупный штраф за нарушение законодательства о рекламе. Речь идет о «Росбанке», который оплатил штраф после завершения судебных процессов. История началась с жалобы, поступившей в антимонопольный орган от жителя Орловской области. Гражданин заявил, что на его абонентский телефонный номер поступил «звонок рекламного характера без предварительного согласия на получение рекламы».

«Решением Управления было установлено, что распространявшаяся информация является рекламой, так как направлена на продвижение определенных финансовых продуктов «Росбанка»: вклада, накопительного счета, кредита, – следует из сообщения пресс-службы Орловского УФАС. – А вот надлежащее согласие гражданина-абонента на получение указанной рекламы финансовых услуг у ПАО «Росбанк» отсутствовало, что противоречит требованиям действующего законодательства».

По итогам рассмотрения административного дела антимонопольщики решили привлечь организацию к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Впрочем, постановление банк обжаловал в судебном порядке. Спор рассматривался в арбитражном суде и прошел две инстанции. В результате и суд первой инстанции, и апелляционный суд признали правоту антимонопольного органа, признав его действия правомерными, а постановление о наложении штрафа – законным и обоснованным.

Как уже рассказывал «Орелград», несколькими днями ранее Сбербанк заплатил 150 тысяч рублей штрафа за нарушение рекламного законодательства. Как пояснила тогда пресс-служба Орловского УФАС, нарушение было выявлено при изучении рекламной листовки, приклеенной к банкомату в офисе банка. Эта листовка призывала очень быстро, без справок и комиссий, оформить кредит «с самой низкой ставкой за 10 лет».

Антимонопольщики пришли к выводу, что в данной рекламе присутствовало только одно существенное условие оказания финансовой услуги, связанное с предоставлением кредита, а другие условия, определяющие полную стоимость кредита, в рекламе отсутствовали. Также в рекламе использовался слоган «самая низкая ставка» без соответствующего подтверждения, что не допускается законом.

ИА «Орелград»