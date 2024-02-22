В Орле поставили крест на важной дороге Северного района

Идеи связать улицы Бурова и Родзевича-Белевича уже не рассматриваются.

Вопрос о развитии транспортной инфраструктуры рассмотрели 21 февраля на заседании профильного комитета облсовета. Второй выезд для микрорайона №6 особенно актуален, учитывая строительство школы на 1225 учащихся и новых многоэтажек. Однако соединение дороги по Бурова в районе дома №46 уже не рассматривается.

В Генеральном плане Орла, обновленный вариант которого недавно принял горсовет, предусмотрены различные варианты выезда из микрорайона №6. Выход трассы на улицу Кукушкина не представляется возможным, поскольку «сыпется склон», отметила начальник управления градостроительства Орла Мария Родштейн. Более того, в этом месте проектируемую дорогу пересекает линия в 110 киловольт. В ее переносе городу, к сожалению, отказано. Предложены несколько более реальных в воплощении вариантов, все проходят через земли Орловского округа. А также могут затронуть участки, находящие в частной собственности.

«В настоящий момент мы планируем в этом году изыскать средства на предпроектные работы, чтобы из шести вариантов, которые предложены в Генеральном плане, выбрать наиболее оптимальные. Будут сделаны геологические изыскания, инженерные изыскания, будет оценена приблизительная стоимость изъятия земельных участков. И после того, как мы определим один вариант, мы уже сможем заложить на следующий год деньги на полноценное проектирование данного выезда», – подчеркнула Мария Родштейн.

Депутат Евгений Косогов предположил, что вопрос можно решить гораздо проще, однако жители дома №46 (сотрудники определенных ведомств, по словам политика) против интенсивного движения под их окнами.

«Одним домом создана проблема для десятка домов», – подчеркнул Евгений Косогов.

ИА “Орелград”