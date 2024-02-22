Риелторов попробуют «загнать» в реестр

Законопроект готовят в Госдуме.

В 2002 году в России было отменено лицензирование риелторской деятельности. Это привело к значительному росту преступлений в сфере недвижимости, считают авторы законопроекта. По данным МВД, за последние пять лет + 20%. Среди преступлений похищения и убийства собственников квартир, мошеннические схемы, когда риелторы действуют, подделывая договоры, используя фальшивые доверенности, скрывая сведения об обременениях.

Рынок риелторских услуг неоднократно предлагали законодательно упорядочить. В 2021 году глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский обратился непосредственно к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации. Во время текущей сессии Госдумы депутаты снова поднимут тему. По инициативе Леонида Слуцкого, преемника Жириновского, сейчас разрабатывается законопроект о создании единого реестра риелторов. Он должен отделить добросовестных специалистов, которые смогут получить лицензию, от мошенников.

«Девять из десяти риелторов работают в серой зоне. Эти люди не платят налоги, и самое основное, ни за что не отвечают перед клиентом. Необходимо законодательно закрепить, кто такой риелтор, какие виды услуг он может и обязан оказывать населению. После вступления закона в силу должен появиться госреестр, куда входят все риелторы», — пояснил зампред Комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, один из авторов законопроекта.

Напомним, летом 2023 года в Орле вынесен приговор преступной группе, которая действовала под вывеской ДОН (Дом орловской недвижимости). Четверо мошенников осуждены на сроки от пяти до семи лет, им назначены штрафы до 800 тысяч рублей, также наложен арест на имущество стоимостью около 45 млн рублей. Члены преступной группы продавали квартиры по заниженным ценам, якобы по эксклюзивным предложениям от застройщиков. «Финансовая пирамида» существовала с 2014 по 2018 год. Жертвами мошенников стали 62 гражданина, нанесенный им ущерб оценен в 92,6 млн рублей.

ИА “Орелград”