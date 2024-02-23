Клычков снова подправил программу расселения аварийного жилья

23.2.2024 | 6:00 ЖКХ, Новости

В документе в очередной раз скорректированы основные целевые индикаторы.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

Губернатор Андрей Клычков в очередной раз внес изменения в постановление от 29 марта 2019 года № 176 «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы». Постановление уже появилось на официальном портале правительства региона и в государственной правовой информационной системе.

Как подметили специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, общий объем финансирования программы в 2019-2024 годах за счет средств софинансирования увеличен с 3,648 миллиарда рублей до 3,762 миллиарда. «Всего за период реализации программы планируется переселить 3222 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде, и расселить 45 434,00 квадратных метров жилых помещений в аварийных домах, – говорится в аналитическом обзоре губернаторского постановления. – Ранее планировалось переселить 3207 человек и расселить 45 412,17 квадратных метров жилых помещений».

В последние дни декабря 2023 года пресс-служба губернатора сообщала о том, что в Орловской области с опережением реализуется план по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда. Ведомство так процитировало слова Андрея Клычкова: «В настоящее время мы с опережением реализуем план федерального проекта по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда. В общей сложности с начала действия программы в Орловской области переселено 2,7 тысяч человек с 38,6 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В 2023 году на эти цели удалось привлечь из федерального бюджета более 1 миллиарда рублей, что позволило досрочно завершить программу расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года».

ИА «Орелград»


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