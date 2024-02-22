В Орле в седьмой раз пройдет конкурс «Орлята России»

Конкурс направлен на популяризацию хореографического искусства среди детей.

Мэр Орла Юрий Парахин распорядился о проведении VII открытого городского хореографического фестиваля-конкурса «Орлята России – 2024». Он проводится в целях популяризации, поддержки и развития хореографического искусства среди детей и молодежи. Организаторами выступят городское управление культуры совместно с Орловской детской хореографической школой им. Э.М. Панковой. Конкурс пройдет в период с 26 февраля по 26 апреля 2024 года. Он предназначен для обучающихся хореографических отделений детских школ искусств, студентов средних специальных учебных и высших учебных заведений в формате онлайн, то есть дистанционно.

«Конкурс включает в себя организацию и запись одного живого видеовыступления хореографического номера конкурсанта продолжительностью не более 5 минут», – следует из положения о нем. Целями заявлены: духовно-нравственное и эстетическое воспитание детей, развитие детского и молодежного хореографического творчества, а также формирование эстетических вкусов исполнителей и зрителей на примерах лучших образцов хореографического искусства.

Основными задачами являются повышение качества предпрофессиональной подготовки в детских школах искусств, выявление и поддержка творчески одаренных детей, создание условий для развития их творческого потенциала. Участие в конкурсе бесплатное, прием заявок и конкурсных работ пройдет с 26 февраля по 20 апреля включительно в дистанционном формате. Претендент должен представить не только видеозапись живого конкурсного хореографического выступления, но и согласие на обработку персональных данных.

Как уже было сказано выше, на видео должен быть представлен один отдельный номер конкурсанта длительностью не более 5 минут. Представленный видеоматериал может иметь любую тематическую направленность, при этом он должен способствовать раскрытию исполнительских возможностей коллектива-участника. Предусмотрено четыре возрастные группы: 6-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет и 16-19 лет.

Оценка выступлений участников будет проводиться по заранее установленным критериям. В их число включено соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей, артистизм и исполнительское мастерство, соответствие костюмов и реквизит. Решение жюри принимается открытым голосованием по каждому выступлению участников простым большинством голосов. Подведение итогов и награждение победителей состоятся на Гала-концерте 26 апреля в Орле. В каждой возрастной категории определят лауреатов и дипломантов трех степеней. Все участники будут награждены дипломами.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»