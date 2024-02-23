Финансирование областной программы поддержки бизнеса урезали

При этом срок реализации программы продлен до 2029 года.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление от 9 сентября 2019 года об утверждении государственной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности». Срок ее реализации продлен до 2029 года, но общий объем финансирования при этом сокращен. Раньше он был предусмотрен в сумме 2,862 миллиарда рублей, а в соответствии с новым постановлением снижен до 1,785 миллиарда рублей. Департаменту финансов уже поручено внести соответствующие изменения в сводную роспись областного бюджета, предусмотрев в 2024 году уменьшение бюджетных ассигнований.

Главными целями программы заявлены увеличение численности орловцев, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, а также запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата. Кстати, цели были обновлены в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Орловской области до 20235 года. В предыдущей версии программы власти ставили такие задачи, как «создание условий для устойчивого поступательного развития предпринимательства, деловой активности, инвестиционной и проектной деятельности как основы для повышения уровня жизни населения».

Из паспорта следует, что в рамках реализации программных мероприятий с 2020 года государственная поддержка оказана уже более чем 10 тысячам орловских предпринимателей. В настоящее время малый и средний бизнес Орловской области – это порядка 25 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые формируют более 40 процентов оборота организаций региона и присутствуют практически во всех сферах экономики. В малом и среднем бизнесе занято более 27 процентов работников от среднесписочной численности работников на всех предприятиях.

Основными факторами, сдерживающими развитие малого бизнеса в регионе, в программе названы: ограниченный доступ к недвижимому имуществу (существует значительный дефицит приспособленных для осуществления предпринимательской деятельности нежилых помещений); трудности в продвижении товаров и услуг, поиске клиентов, установлении связей с поставщиками и потребителями; ограниченные возможности в организации сбыта продукции, рекламы и продвижения продукта на рынке.

К числу сдерживающих факторов авторы документа также отнесли низкую квалификацию персонала и недостаток квалифицированных специалистов в условиях конкуренции с крупными компаниями с более значительными бюджетами, которые могут предложить хорошим работникам более высокий уровень оплаты труда и социальный пакет. Присутствуют в списке и «условия проживания, недостаточно комфортные для привлечения высококвалифицированных специалистов».

ИА «Орелград»