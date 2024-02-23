Мезенский лицей отремонтирует ООО «Асп-Строй»

23.2.2024 | 8:09 Новости, Образование, Строительство

Завершился соответствующий конкурс.

Фото: rutube.ru/channel/26585741

Его проводил Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. На выполнение задания претендовали целых четыре компании.

Однако в итоге победителем признали ООО «Асп-Строй», предложившее за свои услуги цену в 56 миллионов 595 тысяч 455 рублей. Это на 571 тысячу 672 меньше стартовой стоимости.

Датой окончания работ является 14 ноября текущего года. К этому времени капитальный ремонт здания должен полностью завершиться.

Напомним, Мезенский лицей находится в селе Плещеево, которое относится к Орловскому муниципальному округу.

ИА «Орелград»


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