Мезенский лицей отремонтирует ООО «Асп-Строй»

Завершился соответствующий конкурс.

Его проводил Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. На выполнение задания претендовали целых четыре компании.

Однако в итоге победителем признали ООО «Асп-Строй», предложившее за свои услуги цену в 56 миллионов 595 тысяч 455 рублей. Это на 571 тысячу 672 меньше стартовой стоимости.

Датой окончания работ является 14 ноября текущего года. К этому времени капитальный ремонт здания должен полностью завершиться.

Напомним, Мезенский лицей находится в селе Плещеево, которое относится к Орловскому муниципальному округу.

ИА «Орелград»