В Орле нашли подрядчика для ремонта школы №15

Работы должны завершиться в будущем году.

Стали известны результаты конкурса, который проводила администрация Орла. Ответственное задание доверят ООО «Авилон».

Компания предложила за свои услуги цену в 234 миллиона 900 тысяч рублей. Это всего лишь примерно на 558 рублей меньше стартовой стоимости.

В торгах участвовала ещё одна компания, причём скинувшая ценник сразу на 7 миллионов 159 тысяч с лишним. Однако победителем признали именно «Авилон».

Сейчас контракт находится в стадии подписания. Работы нужно будет выполнить к 1 июня будущего года.

Напомним, совсем недавно «Авилон» попал в повестку орловских СМИ в связи с нарушениями, выявленными при строительстве детского сада «Умка».

ИА «Орелград»