Клычков побывал на передовой

Губернатор навестил орловцев, участвующих в СВО.

Как уточнил Андрей Клычков в своих соцсетях, он посетил четыре подразделения, где несут службу жители Орловской области. В каждое из них доставили подарки, а также необходимые спецсредства, вещи и продукты.

«Пообщался со всеми ребятами, поблагодарил за мир, который они героически несут сегодня для нашей страны», – рассказал губернатор.

В частности, орловский глава побывал в двух подразделения Воздушно-десантных войск. Известно, что одно из них занимается разведкой. Другое сейчас размещается в районе Соледара. Также ещё одна встреча с ещё одним формированием, где служат орловцы, произошла в окрестностях города Попасная.

«Груз получился очень большим, только запчасти для всех подразделений вышли на общую сумму порядка одного миллиона рублей», – отметил Клычков.

Также бойцам передали два автомобиля. Как рассказал губернатор, их привели в порядок студенты Орловского техникума агробизнеса и сервиса. Машины капитально отремонтировали и полностью подготовили к выполнению боевых задач.

ИА «Орелград»