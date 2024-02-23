В Ливнах осудили экс-главу городского Роспотребнадзора

Женщину признали виновной в получении взятки.

При этом она была получена не в виде денег, а в виде имущества – рециркулятора, который применяется для обеззараживания воздуха в помещениях. Также Ливенский районный суд счёл доказанным обвинение в превышении должностных полномочий.

Как рассказали в пресс-службе суда, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Ливны попросила у председателя совета Колпнянского РАЙПО передать ей рециркулятор в ноябре 2020-го года. В обмен на эту услугу женщина обещала не применять необходимые меры воздействия в отношении потребительского общества – даже в случае выявления нарушений. Также орловчанка поручила водителю доставить злополучный прибор из Колпнянского района в Ливны.

Через год, в ноябре 2021-го года, женщина, ещё находясь на ответственной должности, скрыла материал, касавшийся начальника торгового отдела Ливенского РАЙПО. Его должны были привлечь к административной ответственности за выявленные нарушения санитарного законодательства (в магазине №38 «Моногарово»). В итоге материал не попал ни в суд, ни на доработку.

Интересно, что подсудимая не признала вину, но суд нашёл для неё смягчающее обстоятельство – её пенсионный возраст. В итоге орловчанку оштрафовали на 180 тысяч рублей, а также лишили права занимать должности на государственной службе на срок два года.

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке», – отметили в пресс-службе.

ИА «Орелград»