Орловский МУП проверят после продажи некондиционного мазута

Основанием для проверки послужила жалоба фирмы из Подмосковья.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области приостановило торги до рассмотрения жалобы по существу. Как следует из ведомственного уведомления, жалоба поступила от подмосковной компании «Юта-Газ», которая таким способом пытается оспорить действия комиссии МУП «Мценск-Тепло». По мнению столичных коммерсантов, комиссия допустила нарушения установленного порядка при проведении электронного аукциона по продаже движимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Мценск-Тепло».

В частности, заявитель оспаривает законность и правомерность вынесенного в отношении него отказа к допуску на торги. Из материалов следует, что аукцион был проведен в январе этого года. На него был выставлен единственный лот, представлявший собой 627 тонн некондиционного мазута топочный марки М-100. Начальная цена лота была установлена в размере 3,847 миллиона рублей. Согласно итоговому протоколу, участие в торгах приняла только одна компания – «Торгсервис» из Вологды.

Единственный участник предложил цену, выше начальной, а именно 4,039 миллиона рублей. По решению конкурсной комиссии МУПа, было принято решение заключить контракт по предложенной цене с единственным участником торгов. Что касается «Юты-Газ», то в качестве основания для отказа этой компании в допуске к торгам комиссия указала: «Непредставление документов и (или) сведений, определенных порядком проведения аукциона /документацией, либо наличия в таких документах и (или) сведениях недостоверной информации».

Из жалобы же следует, что заявителю было неправомерно отказано в допуске к участию в аукционе. Орловское УФАС, рассмотрев представленные материалы, признало их достаточными для принятия жалобы к рассмотрению и приостановления торгов до рассмотрения ее по существу. Соответствующие уведомления уже направлены в адрес заинтересованных сторон.

ИА «Орелград»