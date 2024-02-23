Орловский МУП проверят после продажи некондиционного мазута

23.2.2024 | 9:45 Закон и порядок, Новости

Основанием для проверки послужила жалоба фирмы из Подмосковья.

Фото: ИА «Орелград»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области приостановило торги до рассмотрения жалобы по существу. Как следует из ведомственного уведомления, жалоба поступила от подмосковной компании «Юта-Газ», которая таким способом пытается оспорить действия комиссии МУП «Мценск-Тепло». По мнению столичных коммерсантов, комиссия допустила нарушения установленного порядка при проведении электронного аукциона по продаже движимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Мценск-Тепло».

В частности, заявитель оспаривает законность и правомерность вынесенного в отношении него отказа к допуску на торги. Из материалов следует, что аукцион был проведен в январе этого года. На него был выставлен единственный лот, представлявший собой 627 тонн некондиционного мазута топочный марки М-100. Начальная цена лота была установлена в размере 3,847 миллиона рублей. Согласно итоговому протоколу, участие в торгах приняла только одна компания – «Торгсервис» из Вологды.

Единственный участник предложил цену, выше начальной, а именно 4,039 миллиона рублей. По решению конкурсной комиссии МУПа, было принято решение заключить контракт по предложенной цене с единственным участником торгов. Что касается «Юты-Газ», то в качестве основания для отказа этой компании в допуске к торгам комиссия указала: «Непредставление документов и (или) сведений, определенных порядком проведения аукциона /документацией, либо наличия в таких документах и (или) сведениях недостоверной информации».

Из жалобы же следует, что заявителю было неправомерно отказано в допуске к участию в аукционе. Орловское УФАС, рассмотрев представленные материалы, признало их достаточными для принятия жалобы к рассмотрению и приостановления торгов до рассмотрения ее по существу. Соответствующие уведомления уже направлены в адрес заинтересованных сторон.

ИА «Орелград»


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