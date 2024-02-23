Орловским таксистам предложили самозанятость

Налоговая служба проела совещание по вопросам перевозок такси.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области, в стенах этого ведомства прошла рабочая встреча с крупными региональными перевозчиками в сфере такси. Кроме того, участие в мероприятии приняли представители регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта, ОГИБДД по городу Орлу и одного из крупных агрегаторов такси. Провела его Ирина Емельянова, руководитель регионального УФНС.

Она напомнила о том, что Орловская область в этом году стала участником пилотного проекта «Такси». Его основная цель заключается в легализацим доходов в сфере пассажирских перевозок легковым такси. Кстати, по данным налоговой службы, в Орловской области перевозкой пассажиров в настоящий момент занимаются 149 индивидуальных предпринимателей и более 1,4 тысячи самозанятых граждан. Кстати, вопросам регистрации водителей такси на совещании было уделено особое внимание.

«Начальник Межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам №7 Алексей Катяев пояснил, что сейчас у водителей есть выбор: осуществление деятельности в качестве самозанятого, регистрация статуса индивидуального предпринимателя или перевозка пассажиров в качестве работника таксопарка, – сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС. – При этом при регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход не предусмотрена обязанность указания осуществляемого вида деятельности, поэтому количество самозанятых, занимающихся перевозками пассажиров, может быть гораздо больше».

Налоговики также призвали таксистов строго соблюдать требования действующего законодательства. Напомним, что важные изменения в этой сфере произошли в прошлом году. Так, в сентябре вступили в силу поправки в соответствующий федеральный закон, которые «урегулировали отношения, касающиеся перевозок пассажиров, и сделали поездки более безопасными». К наиболее значительным новшествам налоговики отнесли как раз введенное разрешение самозанятым без статуса ИП заниматься пассажирскими перевозками.

В числе других важных новшеств на совещании была отмечена обязанность начинающих предпринимателей заключать договор со службой заказа такси, ответственность самозанятых и агрегаторов такси в случае дорожно-транспортного происшествия, а также изменение требований на получение разрешения заниматься данным видом деятельности.

ИА «Орелград»