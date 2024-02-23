Областные власти выберут нового «приватизатора»

Правительство региона решило изменить правила отбора продавцов своего имущества.

Правительство Орловской области подготовило новое положение о порядке проведения отбора юридических лиц, претендующих на право заниматься продажей регионального имущества. Действующее с 2020 года постановление планируется отменить. Напомним, что несколько лет назад Орловская область провела первый такой отбор и выбрала компанию, которая с тех пор занимается организацией торгов по продаже государственного имущества Орловской области в рамках программы приватизации.

Занимается этим аукционный дом из Санкт-Петербурга, который за свои услуги получает денежное вознаграждение в виде процента от суммы каждой совершенной сделки. По сути, платит продавцу не область, а покупатель имущества. Новый вариант постановления уточняет порядок принятия решения о признании отбора несостоявшимся и об итогах рассмотрении единственной заявки. Он также предусматривает возможность заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в отборе.

«Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов из бюджета Орловской области», – отмечено в пояснительной записке за подписью Ольги Платоновой, руководителя регионального департамента государственного имущества и земельных отношений. Именно этот департамент будет выступать в роли организатора отбора. Он же будет подготавливать проекты договоров об организации продажи приватизируемого имущества.

Информационное сообщение о проведении отбора не должно содержать требования, необоснованно ограничивающие доступ к участию в нем или создающие кому-либо из участников отбора преимущественные условия. Департамент вправе принять решение об отмене отбора. Кстати, участвовать в нем имеют право только юридические лица, сведения о которых включены в соответствующий перечень продавцов приватизируемого государственного или муниципального имущества.

Заявка от соискателей должна содержать их обязательства заключить с департаментом договор и предложение о сумме вознаграждения за продажу приватизируемого имущества. Она, как и прежде, не будет входить в цену лотов. Вознаграждение подлежит выплате за счет средств покупателя приватизируемого государственного имущества Орловской области, уплачиваемых сверх цены продажи. «Сумма вознаграждения определяется в соответствии с заявкой на участие в отборе, представленной юридическим лицом, с которым заключается договор, и не должна превышать трех процентов от цены продажи приватизируемого имущества», – отмечено в документе.

ИА «Орелград»