Орловцам обещают новый виток в развитии культуры

В регионе начала действовать обновленная целевая программа.

Губернатор Андрей Клычков в новой редакции утвердил государственную программу «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области». Срок ее реализации продлен до 2029 года, а новое постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года. Раньше действие документа было ограничено 2025 годом. Несмотря на увеличение срока реализации, общий объем финансирования программы сокращен с 7,041 миллиарда рублей до 6,930 миллиарда.

Основными целевыми индикаторами успешной реализации программы заявлены: увеличение числа посещений культурных мероприятий до 10 миллионов единиц в год к концу 2029 года; повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры; развитие внутреннего туризма; обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой, в том числе посредством реализации мероприятий по проектированию туристского кода центра города; совершенствование системы хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда Орловской области.

Согласно приведенной справке, сеть учреждений культуры в Орловской области составляет 753 единицы, в том числе две федеральных, 24 региональных (включая 7 филиалов) и 727 муниципальных. На территории области ежегодно организуются и проводятся международные, межрегиональные и областные мероприятия. Наиболее ярким мероприятием, проводимым в рамках указанной программы, областные власти называют международный фольклорный фестиваль «Троицкие хороводы».

Областное правительство также отмечает, что модернизации инфраструктуры культурной сферы, широкая поддержка творческих инициатив граждан и организаций, переподготовка специалистов и развитие волонтерского движения во многом связана и с реализацией национального проекта «Культура», которая стартовала на Орловщине в 2019 году. В ее рамках в регионе строятся и ремонтируются дома культуры, детские школы искусств и музеи, открываются виртуальные концертные залы и модельные библиотеки. Десятки образовательных учреждений сферы культуры получили новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы, шесть музеев были оснащены новым оборудованием.

В рамках реализации продленной программы власти обещают орловцам внедрение новых форматов образования в сфере творчества, интеллектуальной собственности и предпринимательства, создание и показ новых постановок и укрепление материально-технической базы театров, повышение уровня комплектования библиотек, модернизацию областных учреждений сферы культуры и архивного дела, повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и многое другое.

ИА «Орелград»