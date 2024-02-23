Орловцы приняли участие в выставке в честь юбилея Малевича

Она проходит в Курске.

Сегодня исполняется 145 лет со дня рождения знаменитого художника-авангардиста, автора картины «Чёрный квадрат».

В честь этого события в Курске проходит выставка «Свои пути» (как продолжение ежегодного фестиваля «По стопам Малевича»). В экспозицию вошло около 100 работ как начинающих, так и именитых художников.

Как сообщает «РИА Курск», среди них есть и представители Орла. Кроме того, в выставке участвуют художники из Москвы, Воронежа, Белгорода, а также из самого Курска, Железногорска и Курчатова.

Судьба Малевича тесно связана с Курском – он прожил в городе около десяти лет. Мероприятие проходит в Выставочном зале, также названном в честь этого художника. Выставка продлится до 4 марта.

Возрастное ограничение: 12+.

ИА «Орелград»