В СВО участвуют около полутора тысяч жителей Орла

Об этом рассказал мэр города Юрий Парахин.

Градоначальник опубликовал соответствующий пост, посвящённый Дню защитника Отечества, в своих социальных сетях.

Как рассказал мэр, в специальной военной операции участвуют около 1,5 тысяч жителей областного центра. Сегодня на территории Орла проживает 1259 семей участников СВО. С ними работают 316 сотрудников городской администрации. Также в процессе участвуют общественники и предприниматели.

Параллельно в областном центре идёт непрерывный сбор гуманитарной помощи для бойцов. На данный момент, в общей сложности, на передовую направлено около 50 тонн грузов. На ближайшее время запланирована отправка ещё нескольких посылок.

«В этой миссии участвуют все горожане, которые молятся за наших защитников, верят в силу наших воинов, уверены в правде своего Отечества», – отметил Парахин.

Ранее орловский губернатор рассказал о своей поездке на передовую.

ИА «Орелград»