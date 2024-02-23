В зоне СВО погиб 24-летний орловец

Юрий Александров выполнял боевое задание.

Информация появилась на личной странице погибшего в социальных сетях.

«Друзья! Юра героически погиб, 25 января 2024 года, был приказ держать важную территорию любой ценой! Он пошел со словами «Выполню», он выполнил, но назад уже не вернулся», – указывается в сообщении.

Александров родился в 1999-м году. У него осталась жена и двое маленьких детей.

По данным «Орловских новостей», защитник Отечества погиб вблизи населённого пункта Филиповка (на территории Луганской Народной Республики). Орловец служил в штурмовой бригаде.

ИА «Орелград»