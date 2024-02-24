Орловцы стали активнее заводить «свое дело»

В регионе растет активность по созданию новых юрлиц и регистрации индивидуальных предпринимателей.

Положительную тенденцию создания новых юридических лиц и регистрации индивидуальных предпринимателей подметило Управление ФНС России по Орловской области. Наметилась она в 2023 году, возможно, тенденция получит продолжение и в 2024 году. По данным региональной налоговой службы, в целом в минувшем году на Орловщине было зарегистрировано 556 новых компаний, в том числе и в результате реорганизации. Для сравнения, годом ранее в регионе было создано «всего» п 470 компаний. Таким образом, рост активности собственников бизнеса превысил 15 процентов.

«Аналогичная динамика сложилась и для индивидуальных предпринимателей, – сообщили в пресс-службе Управления ФНС. – По состоянию на 1 января 2023 года количество лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, составляло 18 тысяч. По состоянию на 1 января 2024 года этот показатель поднялся почти до уровня 18,7 тысячи человек».

Подметили областные налоговики и еще одну тенденцию, связанную с переездом бизнеса. Известно, что компании время от времени меняют «прописку», в силу разных причин и обстоятельств. В этом плане ситуацию в Орловской области налоговики называют благоприятной для региона, с точки зрения экономики. Дело в том, что на Орловщину в 2023 году из других регионов страны мигрировало 21 юридическое лицо. Благодаря пришедшим компаниям в прошлом году уже были созданы новые рабочие места, а территориальный бюджет пополнился на 13,7 миллиона рублей.

Свои данные ранее привел и Орелстат, опубликовавший доклад о социально-экономическом положении Орловской области за 2023 год. Согласно ему, по состоянию на 1 января 2024 года в территориальном разделе Статистического регистра Росстата была учтена 11 541 организация и 18 816 индивидуальных предпринимателей, в том числе 871 глава крестьянских (фермерских) хозяйств.

ИА «Орелград»