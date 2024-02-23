В Орловской области выросла заболеваемость коклюшем

Это соответствует общероссийским тенденциям.

Новость сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

По данным санитарных врачей, в минувшем году количество заболевших коклюшем выросло не только в России, но и ряде других стран. Специалисты объясняют это «очередным циклическим подъемом заболеваемости».

В Орловской области заболеваемость также повысилось. За год официально зафиксировано 58 случаев (или по 8,112 случая на каждые 100 тысяч населения).

«В текущем году случаи коклюша продолжают регистрироваться», – отметили в Роспотребнадзоре.

Основная часть заболевших – это дети. На них приходится 87,9%. При этом 53,4% случаев связаны с младенцами в возрасте до одного года, которые не делали прививку от данной болезни. Это и есть наиболее уязвимая группа населения – причём не только по восприимчивости к коклюшу, но и по тяжести течения заболевания, а также последующим осложнениям.

Напомним, что коклюш представляет собой острое инфекционное заболевание. Оно передаётся с воздушно-капельным путём. Для коклюша характерно циклическое и затяжное течение болезни. Также отличительным признаком является особый судорожный и приступообразный кашель.

ИА «Орелград»