Орловщина отправила в Китай почти 2 тысячи тонн жома

Такова статистика за текущий год.

О ней рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской области.

Оказалось, что с начала текущего года из нашего региона в Китайскую Народную Республику отправили 76 партий гранулированного свекловичного жома. Их общий вес составил 1 тысячу 937,2 тонны.

Продукцию поставило АО «Сахарный комбинат Отрадинский». Это было сделано впервые, так как предприятие прошло аттестацию на соответствие фитосанитарным требованиям лишь в минувшем году. Это дало ей право отправлять в Китай данный вид товара.

Тем не менее, все партии были проверены ответственными должностными лицами Россельхознадзора. Проверки проводились и в лаборатории. После этого на продукцию выдали разрешительные документы.

Напомним, что свекловичный жом – это отходы, которые образуются при переработке сахарной свёклы. В основном, они используются в качестве корма для домашнего скота.

ИА «Орелград»