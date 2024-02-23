Орловщина отправила в Китай почти 2 тысячи тонн жома

23.2.2024 | 14:21 Новости, Экономика

Такова статистика за текущий год.

Фото: ИА «Орелград»

О ней рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской области.

Оказалось, что с начала текущего года из нашего региона в Китайскую Народную Республику отправили 76 партий гранулированного свекловичного жома. Их общий вес составил 1 тысячу 937,2 тонны.

Продукцию поставило АО «Сахарный комбинат Отрадинский». Это было сделано впервые, так как предприятие прошло аттестацию на соответствие фитосанитарным требованиям лишь в минувшем году. Это дало ей право отправлять в Китай данный вид товара.

Тем не менее, все партии были проверены ответственными должностными лицами Россельхознадзора. Проверки проводились и в лаборатории. После этого на продукцию выдали разрешительные документы.

Напомним, что свекловичный жом – это отходы, которые образуются при переработке сахарной свёклы. В основном, они используются в качестве корма для домашнего скота.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования