Мценская полиция наладила сотрудничество с казаками

Совместно они провели более 100 выходов на охрану общественного порядка.

Депутаты Мценского городского Совета приняли к сведению отчет об итогах оперативно-служебной деятельности межмуниципального отдела МВД России «Мценский». Из него следует, что в 2023 году в городе принимались организационные и практические меры, направленные на охрану общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, соблюдение конституционных прав и свобод граждан, раскрытие и расследование преступлений. Свою работу местные правоохранители строили на плановой основе.

Было отмечено, что в городе сформирована народная дружина в количестве 8 человек. Ею совместно с полицией за год было осуществлено 112 выходов на охрану общественного порядка, пресечено три административных правонарушения. Кроме того, в райцентре разработали порядок взаимодействия МО МВД России «Мценский» с народными дружинниками – членами казачьих обществ города. По согласованному графику еженедельно проводятся совместные дежурства казаков с патрульно-постовой службой. В целом в 2023 году казаки вместе с полицией 115 раз выходили на дежурства, за это время они сообща пресекли 14 административных правонарушений.

В целом в минувшем году в Мценске было совершено 282 преступления в общественных местах и 120 на улицах. Сотрудниками полиции за это время было выявлено 1902 административных правонарушения, предусмотренных КоАП РФ (без учета нарушений ПДД). В их числе: 466 – по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте), 25 – по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения). Также было пресечено 195 фактов мелкого хулиганства (статья 20.1 КоАП РФ) и составлено 83 административных протокола за неуплату административного штрафа либо самовольное оставление места отбывания административного ареста (статья 20.25 КоАП РФ).

«Личный состав отдела принимал участие в комплексных, оперативно-профилактических мероприятиях и операциях, проводимых МВД России и УМВД по Орловской области. А также еженедельно проводились целевые и оперативно-профилактические мероприятия, – говорится в докладе. – Проведенный комплекс мероприятий по защите личных и имущественных прав граждан от преступных посягательств, профилактике преступности, противодействию экстремизму, предупреждению подростковой преступности в целом способствовал сохранению контроля за оперативной обстановкой на территории обслуживания».

ИА «Орелград»