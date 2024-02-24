В Орле оценили качество правосудия

Цифры свидетельствуют о реальной эффективности работы судов.

В Орловском областном суде подвели итоги работы судов общей юрисдикции за 2023 год и поставили задачи на 2024 год. Краткий отчет с совещания представила ведомственная пресс-служба. С основным докладом выступила председатель Орловского областного суда Елена Суворова. Она отметила, что в РФ продолжает реализовываться концепция совершенствования судоустройства, судопроизводства и правового статуса судей. В минувшем году в указанных сферах были приняты важные законодательные изменения, а результаты работы судов Орловской области, по оценке докладчика, в целом свидетельствуют об эффективности судебной защиты прав и свобод граждан и организаций.

«В 2023 году общее количество рассмотренных районными судами и мировыми судьями судебных дел и материалов сократилось на 5 тысяч и составило более 220 тысячи дел, – сообщает пресс-служба Орловского облсуда, цитируя основные тезисы доклада. – Окончено производством свыше 168 тысяч гражданских дел и материалов, свыше 29 тысяч дел об административных правонарушениях, почти 11 тысяч административных дел и материалов, свыше 12 тысяч уголовных дел и материалов».

Елена Суворова также сообщила, что районными судами и мировыми судьями при вынесении решений по гражданским и административным делам было удовлетворено более 97 процентов заявленных требований (доля районных судов – 81 процент, мировых судей – 99,5 процента). Эти цифры, по ее словам, свидетельствуют о реальной эффективности правосудия. Также был отмечен высокий процент удовлетворяемости требований по социальным (96 процентов) и пенсионным спорам (свыше 91 процента). Данные показатели свидетельствуют о сохранении социальной направленности правосудия. Кстати, всего в минувшем году орловскими судами было рассмотрено почти 2000 социальных и пенсионных споров.

«Значительно сократилось общее количество административных дел и материалов – на 60 процентов, у мировых судей, рассматривающих административные дела приказного производства, сокращение составило 81 процент, – также прозвучало в докладе. – Однако по районным судам количество оконченных административных дел увеличилось – на 10 процентов. Сократилось общее количество дел об административных правонарушениях – на 24 процента, при этом уменьшение таких дел наблюдается и у районных судов – на 58 процентов, у мировых судей – на 14 процентов. Тенденция уменьшения количества дел наблюдается и в сфере уголовного судопроизводства, сокращение составило 6,3 процента».

В пресс-службе добавили: Елена Суворова обратила внимание судей на то, что в Российской Федерации последовательно продолжается реализация системных и последовательных мер, направленных на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики. И эти меры необходимо применять в работе по рассмотрению уголовных дел в 2024 году.

ИА «Орелград»