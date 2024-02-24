Орловскую фирму крупно оштрафовали за мигранта

Признание вины было принято судьей в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность.

В Орловской области общество с ограниченной ответственностью наказали за привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина без получения в установленном порядке разрешения. Согласно законодательству РФ, такое правонарушение влечет за собой административную ответственность. Детали процесса раскрыли в пресс-службе Орловского районного суда. Дело было заведено по итогам проверки, проведенной сотрудниками отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области. Это была внеплановая документарная проверка.

В ее рамках общество с ограниченной ответственностью было уличено в найме иностранного гражданина без получения разрешения на это. Трудился иностранец в качестве разнорабочего. Действия компании изначально были квалифицированы по части 2 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. При рассмотрении судьей дела представители фирмы не оспаривали вину в совершении указанного правонарушения, но просили о некотором снисхождении, поскольку размеры штрафов за такие нарушения исчисляются сотнями тысяч рублей и могут больно ударить по экономике малого предприятия.

В данном случае признание вины было принято судьей в качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность. Также было установлено, что ООО с 2019 года значится в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Такой статус тоже позволил говорить о смягчении наказания. В результате фирма была наказана в рамках части 1 вышеупомянутой статьи 18.15 КоАП РФ, получив наказание в виде административного штрафа в размере 125 000 рублей. Постановление о привлечении к административной ответственности еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

ИА «Орелград»