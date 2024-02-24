На Орловщине снизили убой скота и птицы

Текущее состояние орловского животноводства оценили статистики.

В январе 2024 года сельскохозяйственными организациями Орловской области было произведено 26,6 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, что составляет 86,5 процента к уровню января 2023 года. Такие оперативные данные приводит Орелстат. «Объемы производства мяса (в живом весе) крупного рогатого скота выросли по сравнению с январем прошлого года на 75,4 процента», – отмечают при этом статистики.

Также за первый месяц текущего года сельхозорганизации региона выпустили 8,7 тысячи тонн молока (93,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года) и 1,4 миллиона штук яиц (65,1 процента). По подсчетам Орелстата, в среднем от одной коровы в сельхозорганизациях Орловской области было надоено по 533 кг молока, что на 1 кг ниже прошлогоднего показателя.

«Самый высокий надой зафиксирован в Верховском районе, – говорят статистики. – В птицеводческих организациях от одной курицы-несушки получено в среднем по 18 яиц». Ранее Орелстат сообщал, что в 2023 году по сравнению с 2022 годом в сельхозорганизациях региона производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 37,6 тысячи тонн, молока – на 1,6 тысячи тонн. А вот производство яиц куриных, напротив, сократилось на 0,4 миллиона штук.

Кроме того, в 2023 году в орловских сельхозорганизациях на одну корову было надоено в среднем по 6614 кг молока против 6394 кг годом ранее. Выше среднеобластного уровня данный показатель был зафиксирован в Ливенском, Хотынецком, Глазуновском, Свердловском и Верховском районах. Яйценоскость кур-несушек в птицеводческих хозяйствах в ушедшем году составила 236 яиц против 249 годом ранее.

ИА «Орелград»