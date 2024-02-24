Во Мценске отчитались о работе с конфессиями

Отчет подготовила и представила на суд депутатов местная мэрия.

Администрация города Мценска представила отчет о мерах, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории города. В нем отмечено, что проблема межнациональных отношений является важнейшей проблемой современного общества. Органам местного самоуправления отводится огромная роль в вопросах регулирования интересов различных этнических и национальных групп. Поэтому налажена постоянная связь с лидерами общественных объединений.

Чиновники напомнили о том, что в городе уже не первый год действует муниципальная программа «Обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений». Также работает координационный совет, председателем которого является глава города Николай Кочетаев. В 2024 году этот совет уже провел одно заседание, обсудив вопросы предупреждения межнациональных конфликтов и проведения профилактической работы по предупреждению проявлений фактов экстремизма.

По данным доклада начальника уголовного розыска межрайонного отдела МВД «Мценский» Алексея Крылова, в 2023 году и за начало 2024 года конфликтов на межнациональной почве, а также конфликтов угрожающих перерасти в межнациональные столкновения, в городе не было. Предпосылок возможного развития конфликтов, способных привести к столкновениям на межнациональной или этноконфессиональной почве, тоже не зафиксировано. Также на заседании было отмечено, что на постоянной основе в Мценске проводятся профилактические мероприятия по предупреждению фактов экстремизма. Проводится и работа с гражданами, прибывшими с территории Украины.

В целом на миграционный учет, по данным отделения по вопросам миграции МО МВД «Мценский», поставлены 2088 иностранных граждан. Из них: по работе -1551 человек, по частной цели – 399, по учебе – 28, по вопросу получения убежища – 11, по деловой цели – 15, туризму – 5. Участковые уполномоченные систематически проверяют места компактного проживания и адреса регистрации пребывания иностранцев. По сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, в городе проживают 463 иностранных гражданина, представляющих 22 национальности.

ИА «Орелград»