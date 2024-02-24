Оставшимся без лекарств льготникам предложили помощь

Прокуратура Болховского района опубликовала «памятку» на случай нарушения прав льготников.

В Болховском районе прокуратура обратилась к местным жителям, проинформировав их о порядке действий в случае нарушениях их прав в сфере льготного обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием для детей-инвалидов. В прокуратуре подчеркнули, что мониторинг в данной сфере проводится на постоянной основе. Результатом нередко бывает обращение прокуратуры в суд в интересах льготников, которых чиновники от депздрава в силу разных причин оставили без положенных по закону лекарств. Проблема так называемых «отсроченных рецептов» на протяжении многих лет актуальна для всей Орловской области.

«Информирую, что в целях устранения нарушений прав членов Вашей семьи в сфере охраны здоровья, социального обеспечения, а также по любым иным вопросам деятельности уполномоченных органов и организаций на территории Орловской области Вы вправе направить письменное заявление или обратиться лично в прокуратуру Болховского района, – говорится в информационном сообщении районной прокуратуры. – В случае выявления нарушений законодательства прокуратурой Болховского района будет в кратчайшие сроки принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на полное восстановление нарушенных прав и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности».

При получении обращения о нарушении прав в сфере льготного обеспечения медицинскими средствами в любом случае рассматривается вопрос о наличии оснований для защиты прав заявителя и членов его семьи путем направления иска в суд, говорят в прокуратуре. Надзорное ведомство особо акцентирует внимание граждан на том, что судом в их пользу могут быть взысканы «необоснованно понесенные им расходы на самостоятельное приобретение медицинских средств, которые не были в установленном порядке предоставлены бесплатно».

То есть речь идет о компенсации за счет бюджета денежных средств, которые льготнику пришлось потратить на бесплатные лекарства из собственного кармана. Однако следует знать и помнить о том, что в случае подачи такого иска суду должны быть предъявлены доказательства самостоятельного приобретения медицинских средств гражданином. Это могут быть, например, оригиналы чеков за лекарства или другие платежные документы. Организация льготного обеспечения граждан медицинскими средствами находится на особом контроле в прокуратуре района, – добавили в надзорном ведомстве. В письме также приводится подробная информация о способах и порядке обращения в прокуратуру.

ИА «Орелград»