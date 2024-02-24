Налоговики вернули орловцам 868 миллионов рублей

Упрощенным порядком налоговых вычетов воспользовались 2000 жителей региона.

В Орловской области в 2023 году упрощенным порядком получения налоговых вычетов воспользовались 2,3 тысячи физических лиц, что на 57,6 процента больше, чем годом ранее. Такие данные привели в региональном Управлении ФНС России. Общая сумма предоставленных налоговых вычетов по итогам прошлого года составила 868,7 миллиона рублей, что на 67,6 процента, или на 587,5 миллиона рублей превысило показатель предыдущего года.

«Такова статистика предоставления инвестиционных и имущественных налоговые вычеты по расходам на новое строительство или приобретение объектов недвижимого имущества, а также на уплату процентов по целевым займам (кредитам), направленным на приобретение объектов недвижимого имущества», – говорят в областной налоговой службе.

Отметим, что граждане для получения вычетов воспользовались возможностями сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Доступ к нему можно получить с помощью логина и пароля, который в свою очередь надо получить в любом налоговом органе страны или МФЦ, независимо от места постановки на учет.

«Другой вариант регистрации возможен с помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг, – подсказали в УФНС. – При наличии квалифицированной электронной подписи налогоплательщики также могут получить доступ в сервис самостоятельно».

Также налоговики сообщают, что в текущем году спектр «услуг» был расширен. Например, с 1 января 2024 года у орловцев появилась возможность получения в упрощенном порядке социальных вычетов, в частности: на оплату обучения, медицинских услуг, физкультурно-оздоровительных услуг. Данный порядок также касается страховых и пенсионных взносов. Но стоит учитывать то, что новелла относится к расходам текущего года. Это означает, что предзаполненные заявления для получения вычета будут впервые сформированы только в 2025 году.

«Предзаполненное заявление выгружается в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на основании сведений, полученных от налоговых агентов (банков), – объясняют в областной налоговой службе. – От налогоплательщика потребуется только проверить и подписать его неквалифицированной электронной подписью, которая формируется бесплатно в личном кабинете. Таким образом, до появления предзаполненного заявления в личном кабинете налогоплательщику не требуется осуществлять какие-либо действия, кроме одного: позаботиться о своевременном получении доступа к личному кабинету, чтобы гарантированно воспользоваться упрощенным порядком получения налогового вычета».

ИА «Орелград»