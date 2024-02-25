Десятки нарушений правил обращения с пестицидами вскрыла полиция

Озвучены итоги надзора в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Территориальное Управление Россельхознадзора обнародовало анализ проведенных контрольно-надзорных мероприятий в сфере федерального государственного контроля в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. В четвертом квартале 2023 года была проведена 51 плановая проверка и 1804 мероприятия без взаимодействия. В результате было выявлено 1813 правонарушений, выразившихся в несоблюдении регламентов применения пестицидов и агрохимикатов.

По фактам выявленных нарушений в отношении виновных лиц было составлено 78 административных материалов, также было объявлено 1735 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, в адрес Управления Россельхознадзора из полиции и органов прокуратуры поступил 51 административный материал, указывающий на признаки нарушений правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Общая сумма наложенных штрафов по результатам рассмотрения административных дел за отчетный период времени составила 456,1 тысячи рублей.

Ведомство также составило перечень наиболее часто встречающихся нарушений в указанной сфере. Прежде всего, это отсутствие должного оповещения жителей и владельцев пасек о проведении обработок. На втором месте в списке идет отсутствие регистрации хозяйствующих субъектов, занятых в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами, в информационной системе прослеживаемости средств защиты растений ФГИС «Сатурн». Распространенным нарушением также является применение пестицидов на неразрешенной сельскохозяйственной культуре.

В список включено и такое нарушение, как несоответствие объемов применения пестицидов и агрохимикатов и непринятые в ФГИС «Сатурн» объемы партий, направленные контрагентам. Ответственность за такие нарушения предусмотрена статье 8.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Она влечет за собой наложение штрафа: на граждан – в размере от одной до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от двух до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от двух до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от десяти до ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

«Вместе с тем, Россельхознадзор в рамках своих полномочий осуществляет взаимодействие как надзорного, так и профилактического характера, – отмечено в докладе. – Профилактические мероприятия осуществляются инспекторами в целях стимулирования добросовестного соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований и направлены на снижение риска причинения вреда. Они являются приоритетными по отношению к проведению контрольно-надзорных мероприятий. Всего за обозначенный период времени проведено 2325 консультирований, 213 профилактических визитов, 261 информирование».

ИА «Орелград»