Орловские приставы за год взыскали 3,4 миллиарда рублей

Почти полмиллиарда рублей было перечислено в бюджетную систему.

В 2023 году орловскими судебными приставами в пользу различных категорий взыскателей было перечислено свыше 3,36 миллиарда рублей, или на 169 миллионов рублей больше, чем было в 2022 году. Такие данные приводит пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области, опубликовавшая краткий отчет с заседания ведомственной коллегии по итогам работы за 2023 год. Сообщается, что из указанной суммы в консолидированный бюджет было перечислено свыше 436 миллионов рублей задолженности.

В пользу физических лиц, то есть простых граждан, приставы взыскали и перечислили свыше 739 миллионов рублей, а самая крупная доля взысканий пришлась в пользу юридических лиц – более 2,12 миллиарда рублей. На заседании коллегии было отмечено, что «в результате принятых мер судебным приставам удалось обеспечить положительную динамику по основным направлениям деятельности».

Прежде всего, это исполнительные документы социально значимых категорий, среди которых приставы особое внимание уделяют взысканию задолженности по алиментам в пользу несовершеннолетних детей, требования о взыскании заработной платы с работодателей, а также «иные исполнительные производства, затрагивающие права и интересы граждан». При этом приставы используют весь предусмотренный законодательством комплекс мер принудительного взыскания.

«В течение 2023 года в производстве дознавателей Управления находилось 362 уголовных дела, – сообщили, например, в региональном УФССП. – В результате применения мер уголовно-правового и административного воздействия по исполнительным производствам взыскано свыше 16 миллионов рублей, в том числе более 13,1 миллиона рублей составляет задолженность по алиментным платежам, свыше 897 тысяч рублей – задолженность по заработной плате».

ИА «Орелград»