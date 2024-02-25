Потребительский рынок Мценска пошел в рост

Торговля и общественное питание превзошли показатели работы предыдущего года.

Власти Мценска представили анализ ситуации на потребительском рынке города. Выглядит она следующим образом: оборот розничной торговли крупных и средних предприятий в 2023 году сложился в объеме 6,3 миллиарда рублей и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в фактических ценах составил 108 процентов; оборот общественного питания крупных и средних предприятий сложился в объеме 26,6 миллиона рублей, что в фактических ценах составляет 102 процента к уровню предыдущего года.

«На территории города Мценска создана многоформатная сеть объектов торговли и общественного питания, которая представлена 431 объектами розничной торговли и общественного питания, в том числе: специализирующимися на продаже продовольственных товаров – 75, непродовольственных товаров – 187, торговыми объектами со смешанным ассортиментом – 43», – говорится в отчете. Кроме того, в городе работают 78 объектов нестационарной торговой сети и 44 предприятия общественного питания, включая школьные столовые, функционируют четыре торговых центра. Ярмарочная торговля в прошлом году велась на 8-ми площадках, рассчитанных на 660 торговых мест.

Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень развития торговой деятельности, является норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 человек. В Мценске он не просто выполнен, но заметно превышен благодаря развитию федеральных сетевых структур. В настоящее время в городе функционирует 59 таких объектов, в том числе 14 магазинов «Пятерочка» и 11 «Магнитов». В 2023 году было открыто 8 таких объектов.

«Для поддержки местных товаропроизводителей и увеличения объемов реализуемой ими продукции администрацией города предоставляются места для размещения нестационарных фирменных торговых объектов АО «Орловский мясоперерабатывающий комбинат» и ООО «Мясная компания», в том числе на сезонных ярмарках: в 2023 году заключено 198 договоров с хозяйствующими субъектами и гражданами, реализующими излишки продукции, произведенной на собственных участках», – следует также из официальной информации.

ИА «Орелград»