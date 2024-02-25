Орловские товары могут покорить Морокко

Для наших производителей проведут специальное мероприятие.

5 марта в 12 часов состоится онлайн-встреча с торговым представителем России в Марокко Алексеем Андреевым. Она будет посвящена экспорту продукции орловских предприятий в эту африканскую страну. Все желающие смогут получить ценные практические рекомендации по данному вопросу.

Организатором выступает Орловский региональный Центр поддержки экспорта. К участию приглашаются производители нашей области, которые интересуются таким способом развития своего бизнеса.

Участие в мероприятии является бесплатным. Чтобы получить ссылку для подключения ко встрече, нужно подать соответствующую заявку через Центр поддержки экспорта.

Об этом сообщили в Департаменте экономического развития Орловской области.

ИА «Орелград»