Орловские товары могут покорить Морокко

Для наших производителей проведут специальное мероприятие.
5 марта в 12 часов состоится онлайн-встреча с торговым представителем России в Марокко Алексеем Андреевым. Она будет посвящена экспорту продукции орловских предприятий в эту африканскую страну. Все желающие смогут получить ценные практические рекомендации по данному вопросу.
Организатором выступает Орловский региональный Центр поддержки экспорта. К участию приглашаются производители нашей области, которые интересуются таким способом развития своего бизнеса.
Участие в мероприятии является бесплатным. Чтобы получить ссылку для подключения ко встрече, нужно подать соответствующую заявку через Центр поддержки экспорта.
Об этом сообщили в Департаменте экономического развития Орловской области.
ИА «Орелград»