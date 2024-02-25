Пьяные орловцы угнали машину у соседа

В обстоятельствах происшествия разбирался уголовный суд.

В Орловской области сразу два местных жителя в рамках одного процесса получили обвинительные приговоры по делу об угоне чужого автомобиля. Как пояснили в пресс-службе Малоархангельского районного суда, одному из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы, поскольку ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Другой гражданин осужден к мере наказания в виде лишения свободы условно. Для исправления и перевоспитания ему отвели испытательный срок, в течение которого осужденный должен соблюдать ограничения и обязанности, установленные в приговоре.

Кстати, сам приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Из материалов дела следует, что преступление мужчины совершили в сентябре 2023 года. Они совместно распивали спиртные напитки, в ходе застолья у них возникла мысль угнать автомобиль, принадлежащий соседу. Они вдвоем отправились к соседу и проникли во двор, без труда открыв входные ворота. Водительская дверь у машины не была заперта, а в замке угонщики обнаружили ключ, что, конечно, облегчило им задачу.

«После этого они совершили на угнанном автомобиле поездку по Малоархангельскому району, – сообщили в пресс-службе райсуда. – В ходе рассмотрения уголовного дела в суде подсудимые вину признали, согласились с предъявленным обвинением, в содеянном раскаялись».

Отметим, что один из фигурантов получил еще одно обвинение. В начале сентября 2023 года он был остановлен сотрудниками ГИБДД на территории Орловского муниципального округа. Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Инспектор дорожно-патрульной службы в присутствии понятых отстранил его от управления транспортным средством «ввиду наличия у водителя признаков алкогольного опьянения». Затем водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование, от чего он официально отказался. Тем самым, мужчина был признан «пьяным водителем».

ИА «Орелград»