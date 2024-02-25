В мэрии Ливен рассказали, как ведутся госпаблики

Доклад об организации работы в госпабликах администрации города прозвучал на совещании.

Консультант отдела организационной и кадровой работы администрации Ливен Евгения Бирюкова на оперативном совещании в мэрии доложила об организации работы в госпабликах администрации города Ливны и подведомственных организаций. Краткая версия доклада опубликована на официальном сайте муниципальной власти. Было отмечено, что все органы местного самоуправления и подведомственные организации имеют официальные страницы в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники».

«Эти страницы – госпаблики в соответствии с требованиями Министерства цифрового развития России имеют отметку «Госорганизация» через информационную подсистему «Госпаблики» на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг», – прозвучало в докладе. По словам Евгении Бирюковой, в Ливнах назначены ответственные за ведение госпабликов сотрудники. Она разъяснила, что они отвечают за соблюдение требований, предъявляемых к оформлению профильных страниц и размещению информации о работе организаций.

«Среди основных задач в этом направлении – инвентаризация госпабликов и удаление дублирующих страниц, привлечение целевой аудитории, рост числа подписчиков, – уточняет администрация города Ливны. – [Участники совещания] обсудили требования, предъявляемые к госпаблику и основные ошибки в работе. Руководителям муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса, оказывающих услуги населению, рекомендовано активизировать работу в госпабликах, в том числе с обращениями граждан».

В свою очередь Евгения Бирюкова отметила, что одним из приоритетов работы является дальнейшее совершенствование системы госпабликов. «Это обеспечит прочную коммуникацию с жителями города, родителями школьников и дошколят, повысит уровень доверия к власти, позволит более эффективно решать задачи, направленные на повышение качества жизни в Ливнах», – подчеркнула докладчик. Добавим, что в мэрии также были вручены благодарности главы города за активную работу по ведению госпабликов.

ИА «Орелград»