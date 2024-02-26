Более 11 килограммов наркотиков изъяли на Орловщине всего за месяц

Об этом рассказали в полиции.

В Орловской области в январе 2024 года по выявленным преступлениям из незаконного оборота было изъято 11,537 килограмма наркотических средств. Такие данные содержатся в справке о состоянии оперативной обстановки в регионе, изданной областным Управлением МВД России. Из документа следует, что в первом месяце текущего года сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было пресечено 23 факта незаконного оборота наркотических средств.

В их числе оказалось 20 тяжких и особо тяжких преступлений и 19 преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере. Отметим, что 13 выявленных преступлений были связаны именно с незаконным сбытом наркотиков. В целом в январе текущего года полицией было пресечено 40 административных правонарушений по линии борьбы с незаконным наркооборотом. Не забывают правоохранители и о профилактической работе, которая проводится на регулярной основе.

«В рамках осуществления антинаркотической профилактической работы сотрудниками УКОН УМВД в отчетном периоде проведено 10 профилактических мероприятий с охватом аудитории свыше 400 несовершеннолетних, – говорится в информации регионального Управления МВД. – Кроме того, в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления организовано проведение регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».

ИА «Орелград»