Кормить пациентов в Боткина будет компания с родины Клычкова

Для орловского медучреждения выбрали подрядчика по питанию.

Торги проводила сама больница имени Боткина. Учреждению требовался подрядчик, готовый обеспечить пациентов ежедневным питанием – в период с 1 марта по 31 декабря текущего года.

Победителем признали ООО «Винегретъ», зарегистрированное в Калининградской области. Напомним, что это малая родина действующего орловского губернатора.

Больница заплатит за это 32 миллиона 200 тысяч рублей. Кстати, это стартовая (максимальная) цена контракта – «Винегретъ» не снизил её ни на рубль. В торгах участвовала ещё одна компания, которая согласилась снизить ставки почти на два миллиона. Однако она не стала победителем.

Напомним, в конце минувшего года орловские поставщики и производители питания направили официальным лицам открытое обращение, где выразили тревогу по поводу возможного передела рынка питания в нашем регионе. Уже тогда они отмечали, что «Винегретъ» продвигается в качестве единственного и безальтернативного поставщика соответствующих услуг. При этом на работу компании имелись отрицательные отзывы.

Согласно открытым данным, ООО «Винегретъ» зарегистрировано в 2010 году. Уставный капитал составляет всего 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»