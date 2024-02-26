Выборам президента в Орле устроили дополняемую выставку

Выставка под названием «Россия выбирает Президента» организована «Бунинкой».

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина запустила в работу выставку под названием «Россия выбирает Президента». Она приурочена к предстоящим президентским выборам, которые, напомним, пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Выставка будет работать по 11 марта в зале периодики областной библиотеки. Ее особенностью является то, что экспозиция будет пополняться все новыми и новыми материалами, по мере их публикации в СМИ.

«На выставке представлен ряд интересных публикаций, призванных помочь читателям разобраться в многочисленных изменениях российского избирательного законодательства, ознакомиться с деятельностью института наблюдателей, информирующих о порядке проведения выборов, узнать о работе избирательных комиссий и их роли в выборном процессе, – сообщили в «Бунинке». – Публикации поднимают проблемы честности и прозрачности избирательного цикла, информируют о дистанционном электронном голосование и особенности голосования в новых регионах России».

Организаторы отметили, что экспозиция получилась довольно разнообразной. Она, например, включает в себя материалы о теории и правовых аспектах института президентства в РФ. С этим можно ознакомиться на страницах таких специализированных периодических изданий, как «Конституционное и муниципальное право», «Закон и право», «Государство и право». Другие материалы дают политические портреты и платформы претендентов на пост главы государства. В частности, посетители могут ознакомиться с предвыборными интервью, которые давали прессе кандидаты в президенты. Есть возможность сравнить их политические программы и познакомиться с лозунгами.

«О том, каким претенденты на пост главы государства видят прошлое и будущее страны и какие дают оценки современной политической, экономической и социальной ситуации в России сообщают публикации в журналах «Российская Федерация сегодня» и «Власть», – говорят также организаторы. – Выставку дополняют официальные документы, знакомящие с формированием законодательной базы о выборах президента РФ: Конституция РФ, Федеральный закон №171 от 27 декабря 2002 года и последние изменения к нему, принятые 25 октября 2023 г., опубликованные в «Российской газете».

ИА «Орелград»