Чиновники отметили пунктуальность маршруток до психбольницы

26.2.2024 | 8:23 ЖКХ, Новости

Наблюдением поделился департамент дорожного хозяйства Орловской области.

Департамент дорожного хозяйства

Анализ движения по маршруту №114 «Орел – Психбольница» был проведен 22 февраля. Он показал, что в утренние часы наполняемость автобусов в пригородной зоне не превышает 40%, поэтому «введение дополнительных рейсов нецелесообразно».

Департамент уточнил, что в 2024 году автобусы маршрута №114 стабильно отображаются на онлайн-картах. Регулярность движения составляет более 99 %, а количество невыполненных рейсов минимально.

«Кроме того, для обследуемого маршрута характерна высокая пунктуальность соблюдения графиков отправлений автобусов», – сообщает департамент в соцсетях.

ИА “Орелград”


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