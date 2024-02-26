В Орле полиция ищет стрелка с 909-го квартала

26.2.2024 | 8:00 Новости, Происшествия

Местные жители жалуются на него уже неделю.

Фото: vk.com/interesting_orel

Как сообщает портал «Орловские новости», официальное сообщение зарегистрировано в отделении полиции по Заводскому району города. Сейчас МВД устанавливает лица, причастные к происшествиям.

Напомним, местные жители утверждают, что неизвестный гражданин обстреливает небольшими металлическими шариками прохожих, а также окна жилых домов.

Такие сообщения размещались в социальных сетях. Их авторы заявили, что противоправная деятельность продолжается около недели.

Напомним, в 2019-м году полиция задержала граждан, которые ездили на машине в районе остановки «Трансмаш» и стреляли из окон в детей.

ИА «Орелград»


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