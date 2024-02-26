Лужа испортила впечатление от моста за 2 млрд рублей

Жители Орла обсуждают сложности для пешеходов.

На тротуаре Красного моста собралась огромная лужа. Ролик, запечатлевший препятствие для пешеходов, опубликован в группе «ДТП Орел и автохамы».

В комментариях орловцы пишут, что «золотой» мост мог бы быть и более комфортным. Также упрекают в недостаточной работе дворников и осуждают капризы погоды.

Напомним, завершение работ по реконструкции Красного моста в Орле обошлось в 1 996 393 409 рублей 13 копеек. Это средства, которые получило ООО “УПМК №22”. Подсчеты расходов на первого подрядчика затруднительны в связи с уголовным делом о мошенничестве и последующими разбирательствами по банковской гарантии и возмещении убытков.

ИА “Орелград”