Детям из многодетных семей могут снизить стоимость обучения в вузах

Поправка о 50% льготы предложена в закон «Об образовании».

Авторы инициативы настаивают на скидке на оплату обучения по программам бакалавриата и специалитета, при условии успешного прохождения вступительных экзаменов. В январе 2024 года Владимир Путин подписал указ, фиксирующий статус многодетных семей. В документе были определены меры поддержки, но темы образования они не коснулись. Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме решили заполнить этот пробел. Также проблема непомерно высокой стоимости образования для студентов из многодетных семей поднималась гражданами при их участии во всероссийском опросе «Скажи Слуцкому правду!»

«Стоимость обучения в вузах сегодня равна нескольким зарплатам, – констатирует глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий. – Чаще плата за учёбу ложится на плечи родителей, которым приходится во всём себе отказывать, чтобы выучить ребёнка. А если в семье трое детей, то, чтобы дать им образование, экономить приходится на всём. В период учёбы многодетная семья испытывает колоссальные финансовые сложности. Поэтому мы предлагаем дать многодетным льготу на обучение 50%. Это снизит нагрузку на семейный бюджет и сделает образование более доступным для всех детей, повысит уровень образованности в обществе», – отмечает Леонид Слуцкий.

По данным «Эксперт РА», ведущие вузы страны повысили в 2023/24 учебном году стоимость обучения в среднем на 12%. По отдельным направлениям рост составил 22%. Самое дорогое обучение в Москве – в среднем 300 тысяч рублей. В региональных вузах стоимость колеблется от 150 до 200 тысяч рублей. Обучение детей для многодетных семей становится тяжелой финансовой задачей.

Например, в ОГУ выделяется особая квота в размере 10% от количества бюджетных мест по каждой специальности или направлению подготовки для детей-инвалидов, сирот, ветеранов боевых действий. Без вступительных испытаний в вуз зачисляют победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, а также победители и призеры отдельных интеллектуальных состязаний школьников. С 2022 года появились новые категории студентов-льготников: вынужденные переселенцы из Украины и дети участников спецоперации. С каждым годом борьба за бюджетные места становиться все сложнее.

ИА “Орелград”